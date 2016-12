Superbike, Rea parte forte a Laguna Seca

17 luglio 2015

Sotto il cielo terso della costa centrale della California, Rea non ha impiegato molto tempo per adattarsi alla pista con la sua ZX-10R, così come è successo in praticamente tutti i round quest’anno. Per il nordirlandese questa è soltanto la seconda volta a Laguna Seca, avendo saltato l’appuntamento del 2013 causa infortunio. Anche Sykes, comunque, è apparso in grande spolvero sul tracciato che lo ha già visto vincitore in due occasioni. Il centauro di Huddersfield ha preceduto di soli 65 millesimi Chaz Davies, che comanda un terzetto di piloti in sella alla Panigale. Sesta posizione per Ayrton Badovini, vittima di un problema tecnico a diciotto minuti dal termine, che lo ha costretto ad appoggiare la sua BMW accanto al muretto dei box. La posizione pericolosa della moto ha portato la Direzione gara all’esposizione della bandiera rossa. Chiudono la top 10 le Suzuki di Randy de Puniet e Alex Lowes, distanziati di soli 10 millesimi.