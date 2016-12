Superbike, Rea: "La pioggia mi ha aiutato"

18 settembre 2016

Jonathan Rea ha rimesso le cose a posto dopo il ritiro di sabato ed è chiaramente sollevato. "E' stata una bella gara anche se all'inizio ero preoccupato. Per fortuna la pioggia ha fatto la differenza per me, anche se non è stato facile correre sapendo che potevo perdere altri punti. Volevo capitalizzare e per fortuna ci sono riuscito, rimanendo concentrato fino alla fine", ha commentato il pilota della Kawasaki.

"La squadra è stata grande perché ha ricostruito la moto dopo la caduta in gara-1, ma anche io non mi sono fatto niente grazie alle protezioni di tua e casco. Nelle gare tutto può accadere. Non sapevo quanto potevo spingere, c'era tanta acqua. Adesso andiamo a Magny Course dove voglio ottenere il meglio possibile", ha aggiunto.



La grande sorpresa della giornata, comunque, l'ha firmata Alex de Angelis, secondo alle spalle del dominatore Rea. "Naturalmente essere sul podio è incredibile. Specialmente per me perché è il mio primo in questo campionato e anche perché sono al rientro da un incidente molto brutto l'anno scorso in Giappone. E' stato un inverno molto lungo, passato a fare parecchia riabilitazione. Non sono ancora in forma, ma è stata una bella gara e sono felcie di non aver mai mollato", le parole del sammarinese.