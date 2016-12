Superbike, Rea in esclusiva: "Ho scommesso su me stesso e vinto"

21 settembre 2015

Jonathan Rea ha festeggiato con un pizzico di delusione il suo primo titolo mondiale. Perché per il neo campione della Superbike non salire sul podio per la prima volta qauest'anno proprio nel giorno della sua incoronazione è stata una sorpresa. "Non potevo credere di non essere sul podio, ero confuso. Poi ho visto la gente festeggiare, ma io pensavo solo a tornare ai box per preparare la seconda gara", ha detto in un'intervista esclusiva a SportMediaset. A Jerez, però, ha vinto la sua scommessa: "Vincere il titolo è un sogno da quando avevo 5/6 anni, quando facevo minicross. Il miglior momento è stata la prima gara di Phillip Island. Lasciare la Honda per diventare compagno di Sykes è stata una decisione importante, ho scommesso su me stesso. Vincere subito ha tolto i dubbi sulla bontà della scelta. Ho costruito il campionato da lì".