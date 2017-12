Superbike, Rea guida la carica dei 21

13 dicembre 2017

Sono 21 i piloti iscritti al prossimo Mondiale Superbike. Nella lista, provvisoria, figurano tutti i protagonisti della scorsa stagione, a partire dal tre volte campione Jonathan Rea. Confermate le squadre Ducati, con Davies e Melandri, Yamaha, con Lowes e van der Mark, e Aprilia, con Laverty e Savadori. Non mancano nomi nuovi. Dai rientrati Baz e Rolfo a Ruiu, passando per Razgatlioglu, Hernandez e Jacobsen. Cambi di moto, invece, per Camier e Torres.