Superbike, Rea eguaglia Fogarty a Imola: 59 vittorie

Grazie a questo successo Rea ha raggiunto il mito Fogarty quanto a vittorie in carriera. Niente male davvero. Anche perché adesso c'è una voragine tra lui e Davies in classifica mondiale dopo una tappa considerata tra le piò ostiche per la sua ZX-10RR. Il gallese ci ha provato con le unghie e con i denti, ma una volta sorpassato, non ha potuto fare altro che controllare Sykes alle sue spalle. L'altra Kawasaki non ha certo vissuto una domenica semplice e solo alla fine è riuscita a salire sul podio, davanti al solito Fores, a un Torres finalmente protagonista di una bella gara e a Lowes che ha salvato il bilancio della Yamaha. Bravissimi, però, anche i "deb" Rinaldi e Razgatlioglu, settimo e ottavo rispettivamente. Nella "Top 10" anche Laverty e Mercado.



Dopo il podio di sabato, è finita nella ghia la gara di Marco Melandri, protagonista di una caduta insieme a van der Mark. L'olandese si è esibito in un'entrata esagerata con conseguente contatto letale. Una caduta, stavolta solitaria, anche per Savadori e l'Aprilia. Altra giornata nera anche per il team Honda ufficiale, che, priva della sua seconda moto dopo il forfait di Camier e l'infortunio del sostituto O'Halloran, ha visto anche il ritiro di Gagne.