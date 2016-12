Superbike, Rea e la Kawasaki si svelano

12 febbraio 2016

Chi batterà Jonathan Rea e la Kawasaki? Se lo chiedono in tanti, ma quando al via del Mondiale Superbike 2016 mancano soltanto un paio di settimane, c'è un'unica certezza: il nordirlandese e la verdona partono come coppia favorita numero uno. Lo si è intuito anche a Barcellona, dove è stata ufficialmente presentata la squadra campione in carica. Di sicuro Rea dovrà guardarsi dalla Ducati e soprattutto dal compagno di team Tom Sykes, velocissimo nei test invernali e deciso a riprendersi lo scettro che due stagioni fa era suo.