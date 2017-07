Superbike, Rea: "E' il miglior modo per andare in vacanza"

9 luglio 2017

Jonathan Rea se ne va in vacanza con un bottino di 59 punti di vantaggio su Sykes e ben 115 su Davies: il Mondiale è ormai in pugno. "Questa vittoria è il miglior modo per andarsene in vacanza diversamente a quanto accaduto l'anno scorso. E' stata una gara perfetta, abbiamo fatto un cambiamento importante nel warm-up e ha funzionato. Poi l'ottima partenza ha fatto il resto", ha commentato il numero 1 della Kawasaki.

Ancora una volta Tom Sykes ha dovuto piegare la testa di fronte al suo capitano. "Ho fatto una bellissima partenza - ha commentato - , poi però è successo come sabato: non avevo troppo feeling in ingresso di curva. Dovremo lavorarci durante la sosta". Il terzo posto non ha tolto il sorriso a Chaz Davies, che torna a casa con la consapevolezza di potersela giocare in ogni gara. "Mi sarebbero serviti altri due giri per prendere Tom, ma sono contento lo stesso. La partenza non è stata ottima, sono rimasto dietro per qualche giro. Poi, poco per volta, ho recuperato decimi, ma quando sono arrivato vicino a Sykes la gomma dietro era finita e non è stato possibile attaccarlo. Comunque, dopo Misano è stato un weekend ottimo, è un doppio podio che ricoderò a lungo", le sue parole.