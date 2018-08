Superbike, Rea domina gara-1 a Brno e diventa il più vincente di sempre

09/06/2018

Rea è rimasto in coda a Tom Sykes per pochi metri e poi ha preso il largo. Da quel momento nessuno lo ha più visto, cosa che sta succedendo da ormai diverse stagioni... Insomma, una fenomeno ai limiti della leggenda. Alle sue spalle, però, non è mancato lo spettacolo, sopratutto all'inizio, con un bel gruppetto a darsi battaglia. Alla fine l'ha spuntata un coriaceo Marco Melandri, che non ha avuto problemi a tenere a bada Sykes, a suo volta inattaccabile dalle Yamaha. Dietro, Chaz Davies ha vissuto un sabato difficile, finendo battuto anche dalle Aprilia di Laverty e Savadori. Adesso è a -81 punti da Rea. Nella Top 10 Camier con la Honda e il talento turco Razgatlioglu.



Quello di gara-1 è stato, comunque, un avvio a dir poco complicato. Prima per colpa della caduta di Michael Ruben Rinaldi, che aveva costretto gli organizzatori a esporre la bandiera rossa e a ripetere la proceduta di partenza (manche ridotta a 17 giri) per la sostituzione di un air-fence danneggiato. Poi per un problema al semaforo, che ha bloccato tutto. Nuovo tentativo, per fortuna andato a buon fine, poco dopo anche se con un'altra tornata in meno. Buon per il ducatista e per Torres (pure lui a terra dopo il primo start), che sono riusciti a essere della partita, pur dovendo rincorrere dal fondo. Senza fortuna per lo spagnolo, mentre Rinaldi è entrato in zona punti.