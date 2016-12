Superbike, Rea doma la pioggia del Lausitzring e torna a +48

Insomma, dopo essere stato tradito dalla sua ZX10-R nella gara del sabato, Rea ha ristabilito le distanze con il resto del gruppo, vincendo da padrone una corsa iniziata sotto i peggiori auspici viste le condizioni meteo. Detto che per la vittoria non c'è mai stata storia, dietro, le moto italiane hanno dato spettacolo, anche se non con i piloti che tutti si aspettavano. Il sammarinese De Angelis è rinato e lo spagnolo Fores ha confermato tutto quanto di buono mostrato quest'anno. Per la gioia di Aprilia e Ducati. Senza dimenticare l'ottimo quarto posto di Camier, che ha migliorato il piazzamento di 24 ore prima. Chi ha invece fatto il gambero è stato Chaz Davies, passato da dominatore a pulcino bagnato, anche se c'è a chi è andata decisamente peggio. Al primo giro, infatti, c'è stato il colpo di scena principale con Tom Sykes, che perde l'anteriore in frenata e cade: una volta ripartito finirà appena fuori dalla "Top 10". Niente bandiera a scacchi, invece, per Davide Giugliano, finito a terra pochi chilometri dopo e costretto al centro medico per una contusione alla spalla destra. Stessa sorte per Savadori mentre era secondo, West, Torres, Reiterberger, Lowes e van der Mark (poi risalito in sella e 8°). Qualche punticino per Scassa (Ducati), 11°, e Vizziello (Kawasaki), 13°.



Il tutto in una giornata che non è certo stata delle più facili. La partenza della gara è stata infatti prima ritardata di un quarto d'ora a causa della pioggia iniziata a cadere a pochi istanti dal via, che ha costretto i piloti a optare per le gomme rain, mentre la sua lunghezza è stata ridotta da 21 a 20 giri. Poi, con i piloti in griglia, è stato Hayden ad agitare per primo le mani e chiedere lo stop perché la visibilità era sotto i minimi di sicurezza. Quindi, con 45 minuti di ritardo, lo spegnersi del semaforo e sole 16 tornate da percorrere.