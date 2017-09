Superbike, Rea conquista la Superpole a Portimao

E' stata una qualifica insolita perché il distacco tra il primo, in questo caso Rea, e gli altri, è stato abissale. Il numero 1 in sella alla "verdona" ha rifilato quasi un secondo alla due RSV4 e al pur bravo Lowes, mentre gli altri, Melandri in testa, sono ancora più lontani. La grande sorpresa, negativa, del sabato lusitano è proprio la prestazione delle Ducati. Sia Macio, sia Davies, non sono apparsi a loro agio e il risultato del gallese è stato anche condizionato da una scivolata nel momento clou. Così, si prospetta una gara-1 tutta in salita per le Rosse. E considerando che le Aprilia non sembrano avere il passo per tenere il ritmo di Rea, per il britannico la prima manche "rischia" di diventare una cavalcata solitaria. Quanto agli altri, qualche sorriso in casa Honda grazie all'ottavo crono di Bradl, finito alle spalle di Torres con la migliore delle Bmw e di van der Mark con l'altra R1.



Grande sfortuna per Leon Camier, che era andato fortissimo nelle libere e che non ha potuto in pratica disputare le qualifiche a causa di un problema al motore della sua MV Agusta durante il primo giro lanciato. Torres e Fores avevano invece superato il taglio della SP1, che ha invece lasciato fuori Mercado, De Rosa, Ramos, Russo, West, Badovini, Andreozzi, Takahashi e Jezek, finiti nell'ordine dal 13° al 21° posto in griglia senza tenere conto dell'assenza dell'infortunato Sykes. Un po' deludente sopratutto il giapponese chiamato a correre sulla Honda dello sfortunato Hayden e pronto alla staffetta con Giugliano.