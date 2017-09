Superbike, Rea concede il bis a Portimao

Nemmeno l'inversione della griglia ha potuto fermare Rea, che nonostante fosse partito dalla nona casella, ha tagliato il traguardo del primo giro davanti a tutti passando senza troppa fatica anche le due Ducati. Un'impressionante dimostrazione di forza ribadita dopo il trionfo a mani basse di 24 ore prima. Adesso il britannico aspetta solo di poter festeggiare il suo terzo titolo consecutivo: a tre prove dal termine ha 120 punti di vantaggio sull'assente Sykes, che resta il primo degli inseguitori. Non sarà facile, ma potrebbe laurearsi campione aritmeticamente già a Magny-Cours.



Gli altri gli hanno comunque reso la vita facile. Soprattutto Chaz Davies, che ha gettato un secondo posto quanda stava navigando in acque tranquille. Un errore inspiegabile, che conferma come non sia all'altezza di Rea. Un po' di spettacolo l'hanno regalato i piloti alle sue spalle. Marco Melandri ha dovuto lottare con il coltello tra i denti per liberarsi di Eugene Laverty, ma quando ci è riuscito Michael van der Mark era ormai lontano. Così, niente podio. Tra i delusi, anche Alex Lowes e Xavi Fores, entrambi finiti a terra a metà gara (lo spagnolo è poi ripartito e ha chiuso 13°), e Leon Camier, partito dalla pole, ma tradito ancora dal motore della sua MV Agusta. Subito giù, invece, Raffaele De Rosa.



Qualche sorriso per Jordi Torres e Lorenzo Savadori, rispettivamente quinto e sesto, ma anche per Mercado, West, Badovini e Takahashi, che hanno chiuso la Top 10. A punti anche Andreozzi, 12°, e Russo, 14°.



Oltre a Sykes, non ha preso il via anche Stefan Bradl a causa di un infortunio al polso destro dopo la caduta in gara-1. Insomma, in casa Honda quest'anno più che piovere, diluvia sul bagnato.