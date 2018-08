Superbike, Rea concede il bis a Laguna Seca

24/06/2018 di ALBERTO GASPARRI

Insomma, l'inversione della griglia non serve a niente contro questo Rea, capace di centrare il successo numero 62 pur partendo dalla nona caselle. E il Mondiale, il quarto di fila, è ormai solo una questione di tempo. Anche perché il primo degli inseguitori, Chaz Davies, non riesce a metterlo in difficoltà e si limita a fargli spesso da "valletto". Il tutto mentre il suo compagno di box, Tom Sykes, ha festeggiato, si fa per dire, con un amaro ottavo posto le 250 partenze in Sbk, preceduto anche da Fores e Torres. La buona notizia che arriva da Laguna Seca è il podio dell'Aprilia grazie a Laverty, per qualche giro al comando del gruppo, con la speranza che possa servire per continuare a vedere le RSV4 in pista anche l'anno prossimo. Stavolta le Yamaha si sono dovute inchinare nonostante abbiano messo il fiato sulla moto di Noale sino agli ultimi metri.



Domenica tutta da dimenticare, invece, per Marco Melandri, che è ruzzolato nella sabbia a bordo pista poco dopo essere stato quasi travolto dall'indiavolato Rea. Niente di grave, per lui, che però torna a casa con il magro bottino di un quinto posto dopo un venerdì che aveva fatto sperare in qualcosa di meglio. Lacrime anche per Lorenzo Savadori, di nuovo a terra dopo aver assaggiato l'asfalto già sabato.



E' finito male pure il weekend californaino di Leon Camier, subito caduto in gara-2 e poi bravo a rimontare sino alla zona punti. Nemmeno a lui, però, riesce di far volare la Honda.