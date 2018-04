Superbike, Rea come Fogarty: "Incredibile, sono orgoglioso"

21 aprile 2018

Imbattibile ad Assen. Stiamo parlando di Jonathan Rea che ha conquistato la 12.esima vittoria sul circuito olandese e ha eguagliato il record di Carl Fogarty: "Incredibile, sono orgoglioso di aver raggiunto Carl che è pilota più grande della Superbike. Grazie anche a tutto il team, sono veramente contento". Sul podio anche Davies che si è difeso: "Sono contento, non è stato facile. Abbiamo fatto un passo avanti e la moto si comporta abbastanza bene in curva. Negli ultimi giri mi è mancata un po' di stabilità".



Lontano dal podio Marco Melandri, sesto, che ha lanciato un grido d'aiuto: "Per andare forte sappiamo che assetto usare, ma dopo pochi giri la moto diventa inguidabile. Peccato perché continuiamo a buttare via gare dopo gare. Cambiamo assetto turno dopo turno per cercare di migliorare, così è un disastro. Dopo tre giri facevo tutti i giri i rettilinei in piedi, ma sono andato subito in affanno. Dopo tre giri non respiravo più e mi bruciavano le gambe. Andare avanti così è impensabile, mi serve un aiuto davvero importante. Io faccio del mio meglio, ma non faccio magie".