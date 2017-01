Superbike, Rea beffa Savadori e l'Aprilia nei test di Jerez

25 gennaio 2017

Si sono chiusi nel segno di Jonathan Rea e della Kawasaki i test della Superbike a Jerez. In Spagna il più veloce in assoluto è stato il nordirlandese, che ha fatto segnare il miglior tempo in 1'39"809. Alle sue spalle un sorprendente Savadori con l'Aprilia, bruciato nel finale per un decimo. Poi Sykes e le Ducati di Melandri e Davies con un distacco attorno al mezzo secondo. Sesto Hayden con la migliore Honda.

Detto che vedere Rea davanti a tutti è ormai una normalità, in casa Ducati la sorpresa risponde al nome di Marco Melandri, che al primo confronto diretto con Chaz Davies è riuscito a stargli davanti, anche se di un soffio. Segno che il ravennate è pronto a dare battaglia fin dall'inizio. Sorrisi anche nel box Honda, con Hayden capace di portare la nuova CBR non troppo distante da Rea e con tanto sviluppo ancora da fare.



La mattina della seconda giornata in Andalusia è stata caratterizzata da diverse cadute, a partire da quella di Rea. Entrato in pista dopo aver partecipato alla realizzazione di un filmato promozionale, il campione del mondo ha fatto segnare il miglior tempo, ma subito dopo è finito a terra alla curva 3. Per lui passaggio al centro medico e nessuna conseguenza, come pure per Sykes, disarcionato dalla sua ZX-10R, che ha poi proseguito la corsa per circa 200 metri sul rettilineo d'arrivo. Un inconveniente tecnico, la rottura del link dell'ammortizzatore sempre alla veloce curva 3, ha invece mandato a terra Torres, che ha rimediato una brutta botta alla spalla destra. Paura, infine, per un tamponamento tra Krummenacher e Laverty, con entrambi i piloti usciti acciaccati.