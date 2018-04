Superbike, Rea beffa le Ducati ad Aragon

14 aprile 2018

Ancora una volta Rea ha fatto valere la legge del padrone e quando sembrava più in difficoltà, è riuscito a staccarsi dalla morsa delle Ducati e a vincere senza doversi troppo guardare alle spalle. Dove è stata battaglia fratricida tra le Borgo Panigale del team ufficiale e quella del team Barni. Melandri si è tolto dai giochi per il podio con un lungo all'inizio dell'ultimo giro. Così a giocarsi il secondo posto sono stati Davies e Fores. I due hanno battagliato sin sul traguardo, dove il gallese ha avuto la meglio per 23 millesimi. Una soddisfazione a metà, visto che ora Rea ha allungato in classifica, dove precede ancora Melandri.



Grande, invece, la gara di Michael Ruben Rinaldi, che al debutto come terzo pilota factory Ducati, ha chiuso ottavo davanti a un altro talento da seguire come il turco Razgatlioglu. Indietro il rientrante Davide Giugliano, 13°, ma comunque migliore Aprilia dopo i tanti guai accusati da Lorenzo Savadori.



Oltre allo sfortunato Camier, non hanno preso il via Torres, la cui MV Agusta è andata distrutta nell'incidente del primo via, e il russo Leonov, protagonista di un brutto volo in qualifica e anche lui rimasto senza moto.