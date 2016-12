Superbike, Rea beffa Davies nelle libere 3 di Laguna Seca

La zampata di Rea è arrivata all'ultimo secondo, anticipo delle emozioni che potrebbero regalare le qualifiche di questa sera. Si preannuncia il solito duello tra Kawasaki e Ducati, anche se Hayden potrebbe fare un bello scherzetto ai due top team del Mondiale nonostante un distacco più importante. Difficile che possa inserirsi qualcun altro nella lotta per la Superpole, visto che Yamaha e Bmw sono più lontante, mentre Savadori non ha ancora preso del tutto le misure al tracciato americano, pur avendo ben impressionato. Brutte notizie, invece, per Fabio Menghi, dichiarato "unfit" e quindi costretto ad alzare bandiera bianca per il dolore a una spalla dovuto a un precedente infortunio.