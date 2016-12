Superbike, Rea beffa Davies e la Ducati nelle libere 2 di Magny-Cours

2 ottobre 2015

Sotto il sole autunnale della Borgogna l'Italia si deve affidare a un ottimo Canepa, molto veloce nonostante una scivolata all'inizio della seconda sessione. Passi avanti per Torres, che ha continuato la sua familiarizzazione con il tracciato francese chiudendo in settima posizione, davanti al terzetto di piloti tricolore composto nell'ordine da Baiocco, Scassa (sostituto di Giugliano) e Badovini con la Bmw, che ha completato la top 10. L’ex iridato Guintoli (Honda) è stato preceduto da Mercado per l’undicesima posizione, mentre la wild card Markus Reiterberger (Bmw) ha conquistato la tredicesima posizione provvisoria in attesa del terzo turno di libere di sabato mattina, che deciderà la lista dei piloti che prenderanno parte alla Superpole del dodicesimo round. Rispetto al mattino ha guadagnato una posizione Camier (MV Agusta), 15°.