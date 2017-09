Superbike, Rea a Magny Cours per il tris mondiale

Non serve nemmeno la calcolatrice, Jonathan Rea è arrivato a Magny Cours tranquillo, rilassato, con in tasca il match-point mondiale. Allungare di 5 punti in gara 1 non è certo un'impresa per il bicampione, visto che il rivale più vicino è ancora acciaccato dopo il botto di fuoco a Portimao. Tom Sykes ovviamente ci proverà, dopo aver otenuto l'ok per correre dai medici spagnoli che lo hanno operato al mignolo della mano sinistra, deve passare l'ostacolo della visita "fiscale" in circuito, cosa che appare ai più scontata.



Se il tris è apparechiato, ci si aspetta almeno che le gare siano combattute, con gli uomini Ducati naturalmente pronti a rovinare un pochino la festa al numero uno della Kawasaki, così come sono gasati al punto giusto i ragazzi della Yamaha, soprattutto quel Van der Mark che di MotoGP ad Aragon ha solo sentito l'odore. Rispetto a Portimao, cambiamento doppio al box Honda. A sostituire l'infortunato Stefan Bradl c'è quel Jake Gagne che avevamo visto all'opera a Laguna Seca, mentre, come previsto e annunciato, l'altro pilota è Davide Giugliano.



"Ho cominciato a conoscere questa moto al Lausitzring e poi nel breve test di Portimao. La Honda mi ha scelto per la mia velocità e per la sensibilità che ho nella messa a punto. Ho una doppia funzione, perchè oltre allo sviluppo voglio correre per andare il più veloce possibile. Questo lo vuole anche il team e spero di ottenere qualche soddisfazione in questa e nella prossima gara che disputerò in Qatar. Se potessi scegliere qualcosa da mettere sulla moto già dal primo turno di prove libere, sicuramente mi concentrerei sul motore. La CBR è ottima di ciclistica ed è messa bene in quanto ad elettronica. Serve accelerazione, servono cavalli, per poter pensare di lottare con i primi".



La carenza di motore diventa un vantaggio sul bagnato, e le previsioni meteo per il momento danno pioggia per sabato e domenica, occhio quindi a qualche sorpresa.