Superbike, Rea a 2 punti dal titolo: "Pronto per puntare in alto"

25 ottobre 2016

Ancora due punti e poi sarà titolo della Superbike per Jonathan Rea. Il secondo consecutivo dopo quello straripante dello scorso anno. Questa volta, invece, il nordirlandese dovrà aspettare l'ultimo round in Qatar per poter festeggiare. Con 48 lunghezze di vantaggio su Sykes si dovrebbe trattare di una formalità, a meno che la sorte non ci metta lo zampino. "Sono contento di finire qui la stagione perché è un circuito che mi piace molto. Ci sarà tutta la mia famiglia insieme a un sacco di amici, quindi spero di chiudere questa incredibile annata con la vittoria del titolo. E' ciò per cui abbiamo lavorato tutto l'anno. Mi sento pronto per scendere in pista e fare un buon lavoro a Losail perché sono convinto di poter puntare in alto in questo weekend dopo il mio primo podio di sempre ottenuto a Jerez", ha detto Rea.