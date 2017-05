Superbike, Rea: "Dopo la caduta sono tornato ancora più forte"

28 maggio 2017

Jonathan Rea è tornato in versione cannibale: "La caduta di Gara 1 mi ha caricato, la moto era perfetta. È stato il primo giro più bello della mia carriera (Ha recuperato 9 posizioni, ndr)". L'inglese ha conquistato la 100.esima vittoria per la Kawasaki in Sbk: "Sono molto orgoglioso, è dedicata ad Hayden". Davies è stato penalizzato dalle cadute degli avversari: "Sembrava Mario Kart...". Secondo Sykes: "Prima o poi qualcuno doveva battermi qui a Donington".