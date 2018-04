Superbike: Rea "dimezzato" dal nuovo regolamento

Dopo quattro round, praticamente un terzo del campionato, si può tirare una riga e riflettere su quanto prodotto in pista alla luce del nuovo regolamento che ha “sgonfiato” un po’ le prestazioni della Kawasaki e, seppure in parte minore, della Ducati . Se Ichiro Yoda, il grande capo della casa giapponese continua a lamentarsi del trattamento ricevuto in quanto antisportivo (e ci sarebbero vari motivi per dargli ragione), la spontanea risposta è: ma dai, Jonathan Rea è pur sempre in testa alla classifica!

2018 2017 REA 159 196 2°

-30 -64 3° -44 -84 4° -56 -97 5° -58 -119 6° -59 -133

Vero, ma se si va a confrontare la classifica attuale a quella di un anno fa nello stesso periodo (come si può vedere nell’annesso grafico), si capisce benissimo che il dominio del tricampione non è più assoluto. Ovvio che anche gli altri hanno fatto passi in avanti, ma qui si parla di distacchi praticamente dimezzati. Il reale valore, secondo nostra modesta opinione, è dato dalla posizione di, un anno fa secondo a -64 e oggi si quinto ma staccato di 58 punti. Tom non ha ancora digerito le modifiche cambiando lo stile di guida, lo si vede bene, ma il divario è contenuto, nonostante il ritiro in gara 2 in Thailandia. Con meno cavalli e soprattutto meno allungo della sua Ninja da sfruttare, Rea non è più nemmeno un fulmine in partenza dalla terza fila in gara 2 (regola introdotta nel 2017 che ribalta le prime 3 file in base ai risultati di gara 1), cosa che, per esempio, ha permesso a Sykes ad Assen di scappare via e non essere più ripreso. Morale della favola? Le nuove regole per ora funzionano, le gare sono più combattute, divertenti, ed il mondiale è più aperto, anche se il favorito numero uno rimane sempre Johnny. Per le prossime gare, abbiamo solo bisogno di unapiù costante e di unameno sfortunata, senza contare l’che ha sempre un grande potenziale da esprimere. Vedremo a Imola.