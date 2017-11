Superbike: Razgatlioglu con Puccetti, Fores resta sulla Ducati

11 novembre 2017

Si va delineando lo schieramento della Superbike per la stagione 2018. Le ultime caselle a essersi sistemate sono quelle della Kawasaki del Puccetti Racing Team e della Ducati del Barni Racing Team. Sulla ZX-10RR salirà il turco Toprak Razgatlioglu, proveniente dalla Superstock 1000 di cui è vice campione, considerato un grande talento. “Il 2017 è stata una buona stagione e purtroppo abbiamo perso il titolo per pochi punti, dopo l’infortunio rimediato in Francia. Se avessi potuto correre a Magny Cours, avrei lottato maggiormente. Sono felice di andare in Superbike il prossimo anno. È da diverse stagioni che sono con il team Puccetti, conosco il team, la loro professionalità e quindi so che avrò tutto quello di cui ho bisogno per imparare nella nuova classe e per lottare presto per buoni risultati. Ringrazio Manuel e Kawasak per questa opportunità e non vedo l’ora che arrivi la fine del mese per fare i test a Jerez e tornare in pista”, ha detto il pupillo di Kenan Sofuoglu.