Superbike Qatar, Rea: "Sono senza parole"

4 novembre 2017

Jonathan Rea non trova le parole dopo l'ennesimo successo: "Quello che sono riuscito a fare è più di un sogno - ha detto il pilota Kawasaki - Non so neanche dire cosa provo. Devo solo ringraziare tutti, compresi i miei rivali che mi hanno dato tante motivazioni per continuare a lottare e a dare sempre di più gara dopo gara". Deluso del 6° posto Melandri , che ha avvisato la Ducati per il futuro: "Mi servirà un aiuto da Borgo Panigale..."

Anche Chaz Davies è apparso felice per il secondo posto finale sia in gara che in campionato, conquistato nonostante un piccolo brivido fattogli correre dalla sua Ducati: "Per un momento è stato come essere a un rodeo - ha detto il gallese - mi sentivo un cow boy...Però sono davvero molto contento, ho fatto la partenza della vita e ho cominciato a spingere a testa bassa. Quando ho visto che Tom era fuori è stata una gara più tranquilla. Battagliare con Johnny era impossibile, aveva davvero tutto un altro passo. Sono felice però, la stagione è finita bene. Voglio ringraziare tutti e dire che ci vediamo nel 2018".



Decisamente più abbattuto il compagno di team Marco Melandri: "Purtroppo non abbiamo mai trovato grip. Abbiamo provato a cambiare qualcosa rispetto a ieri ma era ancora zero...la moto in compenso era diventata ancora più nervosa, si muoveva troppo. Non riuscivo proprio a guidare e la gomma davanti è calata subito. Con meno benzina, nel finale, è migliorata un po' la situazione, ma non sono certo le gare che mi piacciono. Sono questioni che mi porto dietro da tempo, per me che sono piccolo la mancanza di carico è un problema. Mi servirebbe una moto più lunga, ma questo non va d'accordo con la mancanza di carico al posteriore...bisogna che mi diano una mano da Borgo Panigale".