Superbike Qatar, Rea resta imprendibile nelle Libere 2

Johnny non è dunque riuscito a battere se stesso, ma ha comunque mantenuto la vetta della classifica dei tempi, cominciando nel migliore dei modi il weekend che chiuderà l'annata del suo terzo trionfo iridato consecutivo. Per il nordirlandese gli obiettivi sono tutti nei numeri: staccare Troy Bayliss per numero di round vinti (ora sono appiati a quota 52) e accorciare sul recordman Carl Fogarty. Con una doppietta, tra l'altro, batterebbe anche il record di punti in una stagione che dal 2002 appartiene a Colin Edwards (552).

Le Ducati restano lontane dai tempi migliori: Chaz Davies ha accorciato le distanze rispetto alle prime libere, ma rimane comunque a quasi mezzo secondo dal rivale, mentre Melandri ha accusato più di un secondo non riuscendo a far meglio della Panigale del team Barni di Xavi Forés (6° a + 0''877).



In top 10 anche la BMW di Torres e le due Aprilia di Laverty e Savadori. Sfortunatissimo l'italiano, caduto due volte mentre stava per completare il suo miglior giro e alla fine non in grado di migliorare il crono della FP1. De Rosa ha chiuso col 13° tempo dietro alla MV Agusta di Camier, mentre Andreozzi (Yamaha) e Giugliano (Honda) non sono andati oltre il 15° e 16° tempo. Ultimo Roberto Rolfo, sostituto di Badovini sulla Kawasaki del team Grillini.

Alle sue spalle è spuntata la R1 di un ottimo, a conferma dei grandi progressi fatti dalla Yamaha in questo finale di stagione (5° tempo per il compagno Van der Mark). Scivola invece al terzo posto l'altra ZX-10R di, che era subito alle spalle di Rea nella FP1. Il pilota inglese, che nel weekend si giocherà il secondo posto mondiale con Davies, ha dovuto fare i conti con un grosso guaio tecnico a una decina di minuti dal via della sessione: il motore della sua ZX-10R è andato in fumo, costringendo la direzione gara a sventolare le bandiere rosse e interrompere tutto per ripulire l'asfalto. Per lui, alla fine, solo 4 giri.