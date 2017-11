Superbike Qatar, Rea parte forte nelle Libere 1

Niente relax, dunque, per il tre volte iridato, nonostante il titolo già in cassaforte da tempo. Johnny è partito con il solito atteggiamento da cannibale e i distacchi spaventosi che ha già rifilato a tutti i rivali sono lì a testimoniarlo. Sykes, per gran parte del turno, è apparso l'unico in grado di tenere il ritmo indiavolato del vicino di box, ma nel finale è arrivata la zampata decisiva del campione, unico in grado di infrangere il muro dell'1''58.



Sussulto finale anche per la Ducati, con Davies che all'ultimo respiro ha agguantato il terzo miglior crono dopo che a lungo le Panigale erano rimaste sperdute in mezzo alla classifica dei tempi. Niente da fare, però, per l'altra Rossa, con Melandri che non è riuscito ad andare oltre il nono tempo, lontano addirittura un secondo e mezzo dalla vetta.



Chi può sorridere alla fine della prima sessione di giornata sono sicuramente le due Yamaha di Lowes e Van der Mark (rispettivamente 4° e 5° tempo), che hanno confermato i progressi messi in mostra nelle ultime uscite e sono rimaste lì a contatto con i migliori, anche se lontane dai tempi di Johnny. Alle spalle del duo della casa di Iwata si sono infilate le Aprilia di Laverty e Savadori, con la Ducati del team Barni di Xavi Forés in ottava posizione davanti a quella ufficiale di Melandri. Chiude la top 10 la BMW di Jordi Torres.



Tra gli altri italiani il più veloce è stato Raffaele De Rosa (BMW): 13° tempo alle spalle della MV Agusta di Camier. Col 15° tempo Alessandro Andreozzi (Yamaha), subito davanti alla Honda di Davide Giugliano. Solo 19° Roberto Rolfo, tornato in Superbike per prendere il posto dell'infortunato Badovini sulla Kawasaki del team Grillini.