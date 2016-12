Superbike, Qatar: Rea beffa tutti nelle seconde libere

16 ottobre 2015

Jonathan Rea nelle seconde libere del Round in Qatar fa la voce grossa e strappa il miglior tempo. Il neo campione del mondo a Losail gira in 1'58"252 abbassando il crono rispetto alla prima sessione. Il britannico si mette alle spalle Torres (il più veloce nella tornata precedente) e i due connazionali Sykes e Davies, in lizza per conquistare il secondo posto nel mondiale. Le Ducati di Canepa e Baiocco chiudono al decimo e all'undicesimo posto.