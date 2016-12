Superbike, Qatar: Leon Haslam vince in volata gara2

Rombano i motori sull'ultima griglia di partenza del 2015. Piloti che si schierano, non c'èche non è buone in condizioni fisiche. Le due Kawasaki partono come fionde, con la ZX-10R diimpenna, ma si porta al comando.si accoda, ma deve gestire gli attacchi di Il vincitore di gara1, Torres , è con loro, seguito dacon uno scarico che sfiamma in questa inedita. Subito fermo, ancora alle prese con una Suzuki per nulla a punto. Ma lo show in pista è firmato da Chaz, che in due curve infila sia Jonathan, sia Tom, prendendosi di forza la testa della corsa. In particolare Sykes sembra alle corde, perché anche Haslam gli si fa sotto e lo passa con relativa facilità. Il gruppo è compatto fino a, 7°.

Davies prova allora la fuga, ma in fondo al rettilineo il campione del mondo tira una staccata oltre il limite e, per un istante, passa la Ducati. Non basta. Chaz resta davanti, mentre la Kawasaki del nord-irlandese spigola e taglia sui cordoli per rifarsi sotto alla svelta. Non è da meno Haslam, che sta con loro ad ogni staccata.

Ancora problemi invece per la MV Agusta di Camier. Mentre, incredibilmente, a 12 giri dal termine, Rea torna ai box con la verdona che si spegne già in pit-lane, costringendo i meccanici a corrergli incontro. Quasi una ritorsione del Karma per non aver supportato il compagno di box nella prima manche... Al comando intanto c'è un vero assalto firmato da Haslam e Sykes, su Davies. Con Torres e Van Der Mark che non li perdono d'occhio, litigandosi il margine del podio. Dalla sesta piazza li scruta Guintoli, che paga però già un ritardo di +7.7.

Quando mancano 7 giri al terminesfrutta il potente motore dell'Aprilia per sfilare e sfidare la Ducati, prima di buttarsi tutto cuore e coraggio nel rampino di destra. Lo lascia fare Davies, che sfrutta invece l'agilità della Panigale per riportarsi davanti. Sykes li guarda da una posizione privilegiata, cercando virtualmente gli specchietti per controllare un Torres che lo marca strettissimo. Perde terreno Van Der Mark.Tom non sembra averne di più. Non riesce a prendere il comando di questo quartetto che fa selezione. Merito delle astuzie diche gli consentono di fare il passo, resistendo ad ogni giro all'attacco dell'Aprilia. Giro dopo giro il copione si ripete, con la bandiera a scacchi che si avvicina. Penultimo passaggio e scivola Torres, volando via nella sabbia e lasciando ail quarto posto a tavolino.L'ultimo giro inizia conche si prende il comando, ma per l'ennesima volta va lungo e sembra giocarsi la corsa. Perché Davies è pronto nel rimettersi davanti, chiudendo ogni porta ad ogni curva. Con loro c'è sempre, che non trova un guizzo o un'idea per fare di più. Non gli resta che seguirli. Ultima curva, Chaz sbaglia,: entra e va a prendersi il successo! In casa dellapiglia tutto, si producono così mezzi sorrisi. Si poteva e si doveva chiudere meglio una stagione trionfale per le verdone.invece festeggia una bella doppietta eil vice-campione del mondo. Da domani, con l'atteso ritorno della...