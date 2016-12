Superbike, Qatar: Jordi Torres domina in FP4, segue il poleman Sykes

17 ottobre 2015

Jordi Torres conquista il turno 4 di libere, corso dopo la qualifica in Qatar. Girando in 1:58.033 lo spagnolo dell'Aprilia beffa per 56 millesimi la Kawasaki di Sykes, e per +0.385 quella di Rea. Migliora Davies su Ducati, che si porta a soli 54 millesimi proprio dal campione del mondo. Van Der Mark sale al 5° posto, precedendo Haslam (Aprilia, +1.129) e Badovini (+1.249). Poi De Puniet (Suzuki), Fores (Ducati) e Lowes (Suzuki, +1.365), 11°.