Superbike, Qatar: Jordi Torres beffa Van Der Mark in FP3

17 ottobre 2015

Jordi Torres firma il giro veloce in 1:58.044 e porta l'Aprilia davanti a tutti nella FP3 di Losail. Beffato per 15 millesimi Van Der Mark (Honda), braccato da Haslam (3°, Aprilia), a +0.179. Non rischia Rea (4°, Kawasaki, +0.208) che precede Lowes (Suzuki, +0.286). E' invece 6° Davies (+0.416) con la miglior Ducati, che regola Sykes (Kawasaki, +0.593). Fores (Ducati, +0.904) è 8° davanti a De Puniet (Suzuki), Baiocco e Canepa (Ducati) 11°.