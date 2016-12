Superbike, Qatar: Davies vince ancora

Davies non lascia neanche le briciole ai suoi avversari e infila nel bottino anche l'ultima gara stagionale. Dal rientro dalla pausa estiva ha vinto sette manche su otto, un dominio imbarazzante che però non ha impedito a Rea di vincere il suo secondo titolo stagionale. Per questo aumentano ancora di più i rimpianti per una stagione in cui Davies è stato a lungo il pilota più veloce della Superbike. Cosa che non è andata affatto giù a Jonathan Rea che in gara-2 fa capire di essere pronto a tutto per rendere dura la vita alla Ducati. Johnny scatta in testa con l'obiettivo di spezzare il ritmo infernale di Chaz. Alla prima staccatona utile però il ducatista imprime la sua legge e passa, Rea nel tentativo di stargli dietro va lunghissimo e finisce tredicesimo. Da lì rimontare è impossibile, ma arriva l'aiuto della bandiera rossa. All'ottavo giro Al Sulaiti rompe il motore lasciando una traccia di olio sull'asfalto. Venti minuti di pausa in cui i piloti possono cambiare le gomme e rimettere a posto la moto.



Al secondo semaforo verde Rea è una furia, guida alla morte come non ha mai fatto e in tre giri riprende il compagno di squadra Sykes in quel momento secondo. Le due Kawasaki ingaggiano un bel duello, ma Jonathan ha gli occhi iniettati di sangue e saluta per lanciarsi all'inseguimento di Chaz. Gli servono altri tre giri per arrivare a contatto con la Panigale, ma a quel punto Davies ne ha di più e riesce a tenerlo a distanza. All'ultima tornata Rea si alza, si guarda indietro e fa passare Sykes (distante diversi secondi) per regalargli il secondo posto in classifica generale. Giù dal podio finiscono due grandi sorprese, Xavi Forés con la Ducati e Raffaele De Rosa alla sua seconda manche quest'anno in Superbike. Giugliano rinuncia alla gara per il fastidio alla spalla, mentre De Angelis chiude con un ottimo settimo posto.