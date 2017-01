Superbike, presentato il team Pedercini

22 gennaio 2017

E' stato presentato al Motorbike Expo di Verona il team Pedercini per la prossima stagione del Mondiale Superbike. La squadra mantovana sarà al via con il nome di Pedercini Racing SC-Project e il sammarinese Alex de Angelis come pilota in sella alla Kawasaki ZX-10R. "Sono contento di aver trovato una moto competitiva ed un team motivato con il quale ho iniziato a lavorare per essere. Abbiamo già in programma, nelle prossime settimane, alcuni importanti test che mi permetteranno di capire bene come prepararci per il primo appuntamento in Australia. Sono curioso di provare la moto che ho visto andare forte con più piloti", ha detto Alex.