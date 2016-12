Superbike, Portimao: zampata di Leon Haslam in FP4

6 giugno 2015

Leon Haslam firma l'ultimo turno di prove libere a Portimao, girando in 1:42.848 con l'Aprilia. Vicinissime le Kawasaki di Sykes (+0.047) e Rea (+0.301), con l'altra RSV4 di Torres in scia (+0.316). Un passo meno efficace è invece quello delle Ducati di Giugliano (5°, +0.681) e Davies (6°, +0.834). Migliora Guintoli, che porta la Honda in settima piazza (+0.910), precedendo Badovini (BMW, +0.979) e Van Der Mark (Honda, +1.042).