Superbike, Portimao: guizzo di Jonathan Rea nel terzo turno libere

6 giugno 2015

Per soli 12 millesimi su Giugliano (Ducati, 2°), è Jonathan Rea (Kawasaki) che firma le libere 3 di Portimao, girando in 1:42.916. Sykes (Kawasaki, 3°) è in scia a +0.050! Si accodano le Aprilia di Torres (+0.243) e Haslam (+0.347), mentre l'altra Panigale di Davies (+0.474) non va oltre la sesta piazza. Vola Badovini (BMW, +0.478) 7° davanti al connazionale Baiocco (Ducati, +0.500). Guintoli (Honda) e Salom (Kawasaki) chiudono la top ten.