Superbike, pole a sorpresa di Davies a Laguna Seca

23/06/2018

Sarà una sfida a tre per la vittoria nel toboga californiano, con Davies, che sembra in grado di dare fastidio alle verdone. Con la speranza che Melandri riesca a inserirsi nel loro gruppo, anche se ci sarà bisogno di una grande partenza per sperare di non perdere troppo terreno allo spegnersi del semaforo. Macio è stato penalizzato dalla caduta di Baz al Cavatappi, che ha fatto esporre la bandiera gialla a pochi istanti dal termine delle qualifiche, impedendo al ravennate di prodursi nel suo giro veloce. Grande attesa, quindi, per gara-1, tutta da seguire in diretta su Italia 2 dalle 23.