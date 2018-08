Superbike, poker Yamaha alla 8 Ore di Suzuka

29/07/2018

La squadra numero 11 del Team Green era la grande favorita e non solo per poter vantare il campione della Superbike. La verdona era partita dalla pole, ma contro Yamaha e Honda ufficiali non è stata una passeggiata come si poteva pensare. Poi, a due ore e mezza dal termine, quando era in terza posizione, Jonathan Rea è scivolato mentre montava ancora gomme slick durante un acquazzone e con in pista la safety-car per un incidente. Lì, le speranze di rimonta, sono andate definitivamente in frantumi. Almeno sono riusciti a difendere il podio. Il titolo iridato Endurance è andato alla FCC Tsr-Honda France, quinta al traguardo con Foray, Bridewell e Hook. Sesto posto in gara per il nostro Niccolò Canepa con la Yamaha di GMT94 vice campione.