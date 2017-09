Superbike, Pirelli prolunga fino al 2020

28 settembre 2017

Pirelli è stata confermata da Dorna nel ruolo di fornitore ufficiale di pneumatici per tutte le classi del Mondiale Superbike anche per le stagioni 2019 e 2020. L'azienda italiana, in accordo con il promoter e organizzatrice del campionato, e con la Federazione internazionale di motociclismo, ha infatti prolungato, come da clausola prevista da contratto, l'attuale accordo di fornitura, in scadenza a fine 2018, per ulteriori due anni.

Per Pirelli quella in corso è la quattordicesima stagione come monofornitore della Sbk iridata. “Siamo storicamente un marchio dal forte DNA sportivo, proprio quest’anno abbiamo celebrato 110 anni di attività Motorsport, e questo rinnovo rappresenta un forte segnale di continuità con la nostra strategia aziendale che ci ha dato modo di affermarci in questi anni come punto di riferimento assoluto nel segmento dei pneumatici racing e supersportivi in primis, con ottime ricadute sia a livello sviluppo che vendite su tutta la gamma. Il connubio tra Pirelli e il Campionato Mondiale FIM Superbike è sempre stato solido, negli anni abbiamo fortemente contribuito alla crescita di questo Campionato e, allo stesso tempo, anche grazie alla nostra partecipazione siamo riusciti a sviluppare prodotti di successo che abbiamo messo a disposizione di tutti i motociclisti. Ora stiamo già pensando al futuro, lavoreremo insieme a Dorna alla crescita del Campionato ed in particolare a quella della nuova classe Supersport 300, perché i giovani piloti di oggi saranno i futuri protagonisti del Mondiale Superbike di domani”, ha detto il direttore racing del settore moto, Giorgio Barbier.