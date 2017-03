Superbike, piloti in relax prima della battaglia in Thailandia

6 marzo 2017

Ultimi giorni di vacanza per i piloti della Superbike prima di tornare in pista per il secondo round del Mondiale, in programma nel weekend in Thailandia. Rea, Sykes e de Angelis, giusto per citarne qualcuno, si sono goduti un po' di mare e qualche escursione esotica: da venerdì si farà sul serio con le prime prove libere a Buriram.