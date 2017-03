Superbike, paura per Savadori in Thailandia

12 marzo 2017

Attimi di paura durante i primi giri di gara-2 del Mondiale Superbike in Thailandia. Lorenzo Savadori è infatti caduto pesantemente alla curva che immette sul traguardo a causa della rottura del motore della sua Aprilia, che ha sparso olio in pista. Nulla di grave per il pilota italiano, ma gara interrotta con la bandiera rossa.