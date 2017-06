Superbike, paura a Misano: Rea investe Davies

17 giugno 2017

Attimi di paura durante l'ultimo giro di gara-1 del Mondiale Superbike a Misano. Chaz Davies era al comando a poche curva dal traguardo quando è scivolato ed è stato investito da Jonathan Rea, che con la Kawasaki era incollato alle sue spalle. Il campione del mondo è letteralmente passato sul ducatista, che si è rialzato immediatamente, ma poi è uscito dal tracciato in barella. Durante il giro di rientro lo stesso Rea si è fermato per sincerarsi delle condizioni del connazionale. Davies è stato poi portato al centro medico per i controlli del caso e quindi all'ospedale di Rimini dove gli è stata riscontrata, oltre al trauma toracico subito evidenziato, una frattura alla terza vertebra lombare e una contusione al pollice sinistro. Per lui weekend finito in anticipo e arrivederci a Laguna Seca.