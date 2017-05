Superbike, paura a Imola: Laverty si schianta e l'Aprilia prende fuoco

13 maggio 2017

Attimi di paura a Imola, durante gara-1 del Mondiale Superbike . Laverty è stato infatti vittima di un pauroso incidente. Il britannico dell'Aprilia si è toccato con la Yamaha di Lowes nella discesa della Rivazza e ha perso il controllo della sua RSV4, andatasi a schiantare sulle barriere e prendendo fuoco. Per fortuna nessuna conseguenza per Eugene, ma gara sospesa con 6 giri di anticipo.

"Sono stato fortunato perché non ho avuto alcun problema. Lowes mi ha preso la linea e non potevo più andare da nessuna parte. E' successo in una zona pericolosa, anche se credo si sia trattato di un incidente di gara. Però dopo il contatto non avevo più la leva del freno e non potevo fermarmi", ha raccontato Laverty.