Superbike, ottimismo Ducati verso Assen: "Siamo più vicini"

25 aprile 2017

Dopo un mese di sosta, torna il Mondiale Superbike , che farà tappa nel weekend ad Assen. Dopo la vittoria di Davies in gara-2 ad Aragon, in Ducati credono nella svolta. “Sono entusiasta di tornare in pista, specialmente perché penso che abbiamo fatto progressi nei test post-gara ad Aragon. In questo senso, Assen rappresenta un’altra opportunità di valutare gli aggiornamenti che in Spagna hanno funzionato davvero bene", ha detto il gallese.

"Il tracciato è completamente diverso e costituirà un test importante, ma in ogni caso sono fiducioso che abbiamo compiuto un passo in avanti. Negli ultimi due anni abbiamo ottenuto buoni risultati ad Assen. Nel 2016 avevamo un ottimo passo sull’asciutto, ma il meteo è sempre un’incognita ed abbiamo sbagliato strategia in regime di flag-to-flag. Comunque abbiamo imparato anche da quella lezione, e vogliamo ricominciare da dove avevamo lasciato ad Aragon”, ha aggiunto Davies.



Risolti i suoi problemi fisici dovuti alla caduta proprio nei test di Aragon, Marco Melandri è convinto come Davies che in Olanda la Ducati possa dare del filo da torcere a Rea e alla Kawasaki. “Assen è un tracciato che mi piace molto, anche se nella vecchia configurazione era ancora più affascinante, ma per vari motivi non sono mai riuscito a vincere lì con la SBK. Sarà una prova importante per noi, perché è una pista completamente diversa da quelle sulle quali abbiamo corso fin qui, molto guidata, con un rettilineo corto e tanti curvoni veloci. Speriamo ci dia una conferma dei passi avanti fatti con gli ultimi aggiornamenti provati nei test post-gara ad Aragon. Fisicamente mi sento a posto, per fortuna è bastata una settimana per smaltire la caduta nei test, e sono riuscito ad allenarmi bene. Le previsioni indicano un clima freddo, speriamo soltanto che non piova perché con le temperature basse è sempre insidioso correre sul bagnato”, ha ammesso "Macio", che ad Assen può vantare due vittorie in MotoGP.