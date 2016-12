Superbike, opzione Inghilterra per Giugliano e Guintoli

1 novembre 2016

Davide Giugliano e Sylvain Guintoli potrebbero trasferirsi Oltremanica e partecipare al campionato inglese Superbike. La voce arriva dall'Inghilterra, dove si parla di un doppio sbarco nel BSB dal Mondiale. Giugliano, liberato dalla Ducati, resterebbe comunque su una Panigale, visto che entrerebbe a far parte del team PBM come terzo pilota al fianco del campione in carica Shane Byrne e di Glenn Irwin. Più misterioso, invece, il futuro di Guintoli, francese di nascita ma ormai inglese di azione. Appiedato dalla Yamaha, l'ex iridato ha diverse opzioni: il team Hawk in primis, ma anche la squadra Tyco Bmw o una formazione con la nuova CBR Honda. Oltre a Giugliano e Guintoli, il BSB potrebbe riabbracciare Joshua Brookes, che aveva vinto il campionato nel 2015 e non ha brillato contro Rea e compagni con la Bmw Milwaukee.