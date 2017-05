Superbike, nuovo bollettino per Hayden: "Nessuna novità, quadro grave"

18 maggio 2017

Non arrivano buone notizie dall’ospedale Bufalini di Cesena dove Nicky Hayden è ricoverato da mercoledi pomeriggio dopo esser stato investito da un’auto mentre si allenava in bici nella zona di Riccione. Ecco il bollettino medico ufficiale rilasciato stamattina: "Non ci sono novità sostanziali rispetto a quanto comunicato nella serata di mercoledi. Hayden resta ricoverato nel reparto di rianimazione, il quadro clinico resta di estrema gravità".