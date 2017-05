Superbike, nuovo bollettino per Hayden: "Estremamente grave"

18 maggio 2017

La situazione di Hayden è disperata. Come riferisce l'inviato Alberto Porta di Sportmediaset dall'Ospedale Bufalini di Cesena, ci sono pochissime speranze che Hayden si possa riprendere per la presenza di un ematoma cerebrale diffuso.



Intorno alle 14 sono arrivati direttamente dagli Stati Uniti la mamma e il fratello di Nicky, che sono andati subito a parlare con i medici. ll pilota 35enne statunitense, campione della MotoGP nel 2006 e quest'anno impegnato in Superbike con la Honda, è stato investito da un'auto mentre si allenava con la bici da corsa attorno alle 14 di mercoledì, sulla strada provinciale Riccione-Tavoleto, non lontano da Misano Adriatico. La sua bici è finita accartocciata nel fosso accanto alla strada, mentre il pilota ha sfondato il parabrezza della Peugeot che l'ha colpito.