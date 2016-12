Superbike, MV Agusta ingaggia Melandri come tester

19 ottobre 2015

Che, tradotto, si legge MotoGP nel 2017. “Continuiamo a investire nelle corse perché le competizioni hanno un valore altamente strategico per il nostro marchio…Siamo vincenti in WSS, in crescita in WSBK ma il nostro futuro deve avere come obiettivo la MotoGP”, ha ammesso il presidente Giovanni Castiglioni. Così si deve leggere l'accordo con Cuzari. "E’ un onore e un privilegio per me lavorare con uno dei marchi che ha costruito la leggenda del motociclismo, e sono convinto di poter contribuire al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti", ha dichiarato il manager, reduce da seri guai giudiziari, che hanno condizionato la stagione della sua squadra nel Motomondiale. Quanto alla pista, per lavorare allo sviluppo della nuova F4 RC è stato ingaggiato Marco Melandri, che nelle prossime settimane si aggiungerà al gruppo di lavoro con il ruolo di tester. Per poi capire se MV Agusta e "Macio" potranno continuare insieme anche nel Mondiale, visto che il ravennate è ancora alla ricerca di una sistemazione, da pilota e non certo solo come collaudatore, per il 2016.