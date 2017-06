Superbike, Misano ultima chiamata per la Ducati

Melandri è carico, qui è zona sua, Davies tanto quanto perchè il sangue un po' tricolore alla fine è diventato. E allora siamo ancora dell'idea che oltre ai cavalli e all'elettronica ci possa stare tutto il resto, che un colpo di coda sia drammaticamente necessario, che sia inutile cadere nella banalità dell'ultima spiaggia. Forse è meglio non guardare neanche i risultati dell'anno scorso (doppietta Kawasaki), per non farsi scoraggiare in questo progetto talmente romantico da riportarci dritto alle doppiette di Checa, ai tempi di Bayliss, ai 76 podi Ducati a Misano, record di tutti i tempi, mica paglia. E sui record allora non ci fossiliziamo (le 28 vittorie Rosse su questo asflato cosa sono? Un record) ma guardiamo avanti: due doppiette Ducati, sabato e domenica, con le Aprilia subito lì, non sarebbe male dai. In un week end che facile non sarà per quel che sappiamo, non è detto che anche la razionalità si possa fare da parte, lasciando vincere tifo e passione sullo stramaledetto passo Kawasaki perennemente milgiore di un tot. Piadina e salsedine non sono dei luoghi comuni, sono un meraviglioso modo di vivere che rende più veloci le moto italiane. Dai allora, adesso o mai più.