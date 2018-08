Superbike, Misano: Giugliano firma la FP4, Biaggi 4° a mezzo secondo

Cresce la tensione dei piloti, cresce l'attesa per capire chi sarà il migliore in qualifica. Intanto tutti i riders hanno approfittato del quarto turno per lavorare in vista della corsa, sfruttando condizioni meteo e di temperature abbastanza simili a quelle previste per le corse di domenica. Anche se qualche grado in più sull'asfalto è atteso, sembra che le simulazioni di gara abbiano evidenziato il reale potenziale del gruppetto di testa. Un "martello" Biaggi, che ha fatto anche un po' di strategia, in modo da non esporsi troppo agli occhi degli avversari. Mentre ha fatto un lavoro di recupero Giugliano, che ha messo in pista tutta la sua voglia di rivincita dopo le cadute del venerdì.



Da tenere d'occhio ovviamente anche Haslam e Rea, ma soprattutto Van Der Mark guizzato inaspettatamente nelle prime posizioni. L'olandese ha fatto anche meglio di Sykes e di Torres. Quest'ultimo alle prese con una perdita d'olio un po' preoccupante... Pirro invece si è preso la soddisfazione di tenere ancora testa a Davies, che per il momento non sta certo brillando. Tra poco i riflettori si riaccenderanno sulla qualifica. Un grande show esclusivo, con l'integrazione delle tante telecamere nel box di Max Biaggi, per vivere una Superpole live come non si è davvero mai vista. Per scrivere in diretta alla cabina di commento #sbksportmediaset.