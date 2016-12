Superbike, Mercado con l'Aprilia del team Iodaracing

6 dicembre 2016

“Sono molto felice di tornare in Superbike, per me questo sarà un anno nuovo dove dovrò imparare molto. Dopo tre anni con la Ducati, con la quale ho vinto anche il titolo nella Stock nel 2014 avrò ora a disposizione l’RSV4RF una delle moto più competitive del mondiale. Sono molto grato a Iodaracing e a Giampiero Sacchi della grande opportunità che mi stanno dando per dimostrare il mio potenziale. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura ed essere a Phillip Island con il semaforo verde”, ha commentato il 24enne Mercado, che non ha trovato spazio in casa Ducati. Dal canto suo, Sacchi apre alla possibilità di avere anche un secondo pilota: "Sono felice di poter annunciare il nostro primo pilota per il campionato del mondo Superbike 2017. Sono molto soddisfatto di lavorare con Mercado, pilota di esperienza e allo stesso tempo molto competitivo nelle classi del Campionato Superbike. Il nostro obiettivo è quello di essere protagonisti come lo siamo stati nel 2016. Affronteremo il nostro secondo anno nel Campionato del Mondo Superbike con nuovi stimoli e con l’esperienza maturata nella scorsa stagione per raggiungere nuovi traguardi".



Il team Iodaracing sarà presente anche nella nuova categoria Supersport 300 con Armando Pontone, già collaudatore di Ioda Motor Company e campione italiano nel Challenge Moto3 in sella alla Ioda TR001. Il pilota originario di Pontecorvo, classe 1992, correrà su una Yamaha R3 preparata internamente dal reparto corse Iodaracing.