Superbike, Melandri: "Torno in sella nel 2016"

6 agosto 2015

"Il periodo di pausa mi ha fatto bene e adesso lavoro per tornare in sella nel 2016 per iniziare un anno diverso: sono pronto a ripartire e a portare a casa il Mondiale Superbike". Sono le parole di Marco Melandri, a margine della sua visita a Expo. L'ex campione del mondo della 250 è pronto a ripartire. E sulla MotoGP, ha aggiunto: "Vediamo se Lorenzo e Rossi si contenderanno il campionato. Oppure se la Ducati riuscirà a mettersi tra le giapponesi".