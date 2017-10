Superbike, Melandri strappa la Superpole a Rea

Insomma, si prospetta una gara-1 entusiasmante in Spagna perché Melandri ha risposto colpo su colpo ai giri veloci di Rea e sembra essere in grado di poter lottare con lui sino alla fine su una una pista dove, tra l'altro, il nordirlandese non ha mai vinto. Occhi anche sul duello per il secondo posto in campionato tra Sykes, un po' deluso per non essersi confermato il re della pole, e Davies, stranamente in difficoltà. I problemi di venerdì, suoi e della moto, non sono ancora stati risolti. Un guaio soprattutto per la classifica generale visto che di questo passo pomeriggio potrebbero finirgli davanti diversi piloti. Perché qui le due Yamaha sono in palla e anche Camier, dopo essere passato dalle forche caudine della SP1 insieme a Fores, non è un tipo facile da tenere a bada. Completano il gruppo dei "fastidiosi" le Aprilia di Laverty e Savadori. Niente Top 10 per il rientrante Sylvain Guintoli con la Kawasaki del team Puccetti, ma in gara dovrebbe poter lottare con chi lo precede in griglia.



Non sono stati in grado di superare il taglio della SP1 gli altri italiani De Rosa, Andreozzi, Russo, Badovini e quel Davide Giugliano che non riesce a portare fuori dalla crisi la Honda, chiudendo soltanto 17°. Comunque davanti al compagno di squadra Takahashi, capace di mettersi dietro solo la nuova Suzuki GSX-R dello svizzero Schmitter. La giornata si era aperta con un incredibile nebbiome che ha costretto gli organizzatori a mettere mano al programma originale, pur non stravolgendo quello della categoria regina. Poi hanno fatto capolino un sole splendente e un cielo terso.